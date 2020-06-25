شكرا لقرائتكم خبر عن رفض توجيهات لهادي وبدء محاصرة الإمارات .."الاخوان" يدشنون التحالف مع تركيا في شبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الخميس 25 يونيو 2020 07:54 مساءً - وقالت مصادر قبلية أن طائرات التحالف حلقت بعلوا منخفض في سماء مناطق بلحاف وعتق، حيث تتمركز قوات إماراتية في معسكرات هناك… وافادت المصادر بتنفيذ هذه الطائرات غارة جوية على صحراء العلم دون معرفة الاهداف.

وجاء التحليق بالتزامن مع تشديد الاصلاح حصاره على معسكرات الامارات في هذه المحافظة المنتجة للنفط والغاز ، تزامنا مع توجيهه رسالة لهادي باسم حكومته تطالب ببدء اجراءات لطرد الامارات من التحالف.

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وعزز الاصلاح ضغوطه على هادي بمنعه من بيع شحنة نفط جديدة من خام شبوة.

واكدت المصادر تلقي المحافظ، محمد بن عديو، اتصالات من مكتب هادي تطالبه بالسماح بتصدير شحنة وقود، لكنه تجاهل الاتصال ووجه بمنع تصدير اية شحنة جديدة حتى يرسل هادي 5 مليارات ريال كحصة المحافظة من عائدات النفط.

وبهذه الخطوة يكون الاصلاح، بحسب مراقبين، قد اعلن المحافظة خارج سلطة الشرعية رسميا لاسيما وأن هذه الخطوة تزامنت مع استعراض عسكري مهيب لقوات جندت مؤخرا بتمويل قطري وبأشراف عسكري تركي.

وعززت هذه التحركات مخاوف الانتقالي واطراف اخرى بـ”الشرعية” من أن تمهد لإعلان الاصلاح مجلس عسكري خصوصا بعد رسالته التي وجهها لهادي وتطالبه بنقل صلاحيته لمجلس الدفاع الوطني.

وفي وقت سابق حذرت قيادات في الانتقالي والحزب الناصري من تداعيات أي خطوة في هذا المسار باعتبارها تقضي على “الشرعية” وفق ما قاله القيادي الناصري مانع المطري.