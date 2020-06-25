شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث ظهور للفنانه سميرة توفيق في المستشفى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الخميس 25 يونيو 2020 07:54 مساءً - توجّهت الفنانة اللبنانية القديرة سميرة توفيق إلى مستشفى كليفلاند في أبو ظبي لإجراء فحوصات روتينية بعد أن أنهت الحجر الصحّي هناك.

ونشرت الفنانة عبر صفحتها الخاصة على " فيسبوك " صورة ترتدي فيها الكمامة، وعلقت: "الصور الاولية لنا في كليفلاند ابو ظبي، حيث العناية من الدولة والشيخة الأم فاطمة ابنة مبارك حفظها الله وهذه السفرة بمحبة واهتمام الشيخ عبد الله بن زايد حفظه الله ..العناية بسميرة توفيق كبيرة جداً على كبر المحبة".



ووجّهت الشكر لهم قائلة: "شكراً للإمارات الحبيبة وللشيخ عبد الله بن زايد حفظهم الله جميعا".

جديد الخليج 365

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وفي وقت سابق، أبدت سميرة توفيق حزنها على شلل الحركة في مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي الذي بدا فارغاً لا يضّج بحركة المغادرين والوافدين

ورافقت سميرة توفيق ابنة شقيقتها لينا رضوان التي نشرت صوراً من حرم المطار وعلقت عليها بالقول: "مطار بيروت الحزين كباقي مطارات العالم.. لكن كلنا أمل بأن يزول هذا الوباء وتعود الدنيا إلى حالها".كما نشرت لينا رسالة مصورة من الفنانة إلى اللبنانيين وصفت فيها ما يحصل بالمحزن، آملة أن تنتهي الأزمة ويترأف بنا الله. ومما ورد في كلمتها: "يعزّ عليّ أن أجد مطار بيروت فارغاً، الأشخاص الموجودون يعدّون على الأصابع، الحقيقة أمر محزن نعود ونقول الحمد لله.. ليترأف بنا ويرفع هذه الأزمة عن الجميع".



