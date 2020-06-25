 هل تذكرون الفنانة رانيا يوسف التي ظهرت بمقاطع اباحية مع خالد يوسف ..شاهدو الفضيحة الجديدة التي نشرتها اليوم .."انا متعودة ومش قادرة أبطل" !!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ردت الفنانة رانيا يوسف على حالة الجدل والهجوم الكبير الذي شنه البعض عليها عقب نشرها صورة ظهرت فيها شبه عارية على شاطئ البحر.

وقالت رانيا يوسف في لقاء ببرنامج its show time عبر قناة “سي بي سي”: “أنا اتربيت بشكل منفتح شوية ومكنش عندي قيود في موضوع اللبس.. يعني طول عمري بلبس بكيني وشورتات لما حد بيقول إني بلبس جرئ أنا مش شايفاها جرأة أنا شايفها ده الطبيعي بتاعي”.

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والفنانة رانيا يوسف أثارت جدلا على مواقع التوصل، مؤخرًا، بعد ظهورها بإطلالاتها أثناء قضاء إجازتها على البحر حيث ظهرت ترتدي كاش مايوه أظهر ساقيها.

ونشرت رانيا يوسف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، صورا تظهر فيها وهى ترتدى قبعة بيضاء، وملابس للبحر بنفس اللون، وتجلس على الرمال على أحد الشواطئ.

وكانت الفنانة رانيا يوسف، نشرت عدة صور من داخل منزلها في إحدي المدن الساحلية، وتظهر رانيا في الصور تستمتع بإجازتها الصيفية، والتي حصلت عليها مستغلة الظروف الحالية من توقف التصوير نظرًا لانتشار فيروس “كورونا”.

وأثار ظهور رانيا يوسف الجرئ موجة هجوم عليها وتصدر هاشتاج “مدام رانيا” الترند في مصر، فيما اعتبر البعض أن تصريحاتها للرد على هذا الهجوم مستفزة.