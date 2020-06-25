مأرب: بدء إنشاء وتشييد 16 قاعة دراسية بجامعة إقليم سبأ بتمويل سعودي

بدأت الأعمال الإنشائية لبناء وتشييد 16 قاعة دراسية جامعية مع ملحقاتها في محافظة مأرب، بمبلغ 993 ألف و814 دولار، ضمن مشروع تطوير جامعة إقليم سبأ الذي يموله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وقال الدكتور محمد حمود القدسي رئيس جامعة إقليم سبأ، إن مشروع بناء القاعات الدراسية من شأنه أن يسهم إسهاما كبيراُ في استيعاب ومواكبة الإقبال الكبير والمتزايد من قبل الطلاب والطالبات للالتحاق بكليات الجامعة التي تشهد توسعا مستمراُ في أقسامها وتخصصاتها.

وأوضح في تصريح صحفي، أن الجامعة ومنذ صدور قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي نهاية 2016 استوعبت أكثر من 10 ألف طالب جديد من مختلف المحافظات اليمنية، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الطلاب الملتحقين بها هذا العام إلى 15 ألف طالب وطالبة.

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وثمن رئيس جامعة إقليم سبأ الدور الكبير للسعودية وما تبذل من جهود في تنمية وإعمار اليمن في مختلف المجالات ..

وأكد القدسي أن هذا الاهتمام من قبل السعودية يعبر عن مدى استشعارها وإدراكها لما يمثله التعليم من ركيزة أساسية في عملية التنمية والبناء، ودوره في حماية وتحصين الأجيال والمجتمعات من تسلل الأفكار الهدامة التي تجد في الأمية بيئة خصبة لانتشارها ونموها.

كما ثمن ما تبذله السلطة المحلية بمحافظة مأرب ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة من جهود كبيرة لدعم الجامعة، وحرصها الكبير على الارتقاء بمهامها وتوسيع تخصصاتها بما يواكب احتياجات المرحلة ومتطلباتها، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة لمحافظة مأرب وإقليم سبأ واليمن بشكل عام.

