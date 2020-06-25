السفارة اليمنية : إبتداءاً من الشهر القادم يمكن لليمنيين السفر إلى مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال ملحق شؤون المغتربين في السفارة اليمنية بالقاهرة، ابراهيم الجهمي أنه يمكن لليمنيين إبتداءاً من الشهر القادم السفر من اليمن إلى مصر، والكشف الطبي الحراري أثناء الوصول .

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وأضاف في بيان صادر عنه، ان هناك إشتراطات صحية تتعلق بالوقاية والتدابير الإحترازية من فيروس كورونا يلزم بها المواطنين من ضمنها لبس الكمامات وأيضا إشتراطات تلتزم بها خطوط الطيران .

وعبر الجهمي عن شكره للأشقاء في مصر لإدراجهم اليمن ضمن الدول المسموح دخول رعاياها إلى مصر، وعن أمله من اليمنيين أن يلتزموا بالتعليمات المنظمة لذلك .