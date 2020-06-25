شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثي يفاجئ التحالف بإستخدام سلاح جديد و لآول مرة فتاك ومرعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الحوثي يفاجئ التحالف بإستخدام سلاح جديد و لآول مرة فتاك ومرعب





قال الناطق الرسمي العسكري لقوات ومليشيات الحوثي اليوم الخميس إن القوات السعودية تواصل التصعيد فى مختلف الجبهات جاء ذلك فى سلسة تغريدات رصدها موقع يمني بوست الإخباري وينشرها لكم قوى العدوان السعودي الأمريكي تواصل تصعيدها في مختلف الجبهات حيث شنت خلال الأسبوع المنصرم أكثر من 25 عمليات هجومية وتسلل توزعت على جبهات مأرب والجوف والساحل الغربي وصعدة والبيضاء والحدود. فيما بلغت غاراتها الجوية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 400 غارة توزعت على محافظات مأرب. والجوف وصنعاء وعمران وصعدة وحجة والبيضاء والحدود. ليصل إجمالي غارات العدوان وعملياته العدائية من تاريخ 9 أبريل 2020م وحتى اليوم أكثر من 195 عملية هجومية وتسلل، وأكثر من 2891 غارة جوية. كما قال في وقت سابق من هذا الأسبوع أن من ضمن عملية الردع الرابعة تم استخدام سلاح جديد من عائلة ( المجنحات طويل المدى ) لأول مره يستخدم في تجربة عملانيه ناجحة سيتم الكشف عن ذلك في الوقت المناسب





قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : الحوثي يفاجئ التحالف بإستخدام سلاح جديد و لآول مرة فتاك ومرعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.