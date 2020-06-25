شكرا لقرائتكم خبر عن حدث عسكري صاعق للسعودية من اليمن جعل "قناة الجزيرة" تقطع برامجها لبثه (التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد قائد سلاح الجو الأردني المتقاعد مأمون أبو نوار ان الصواريخ التي اطلقتها صنعاء على الرياض الثلاثاء تلزم الرياض اعادة النظر في جيشها.

وأوضح مأمون أبو نوار ، قائد سلاح الجو الأردني المتقاعد ، لقناة الجزيرة أن الصواريخ التي أطلقت من العاصمة اليمنية صنعاء كانت بعيدة المدى بما يكفي لجعل السعودية تشكك في جيشها وسط حرب استمرت أكثر من خمس سنوات في اليمن. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضاف ان “الوصول إلى الرياض بهذه الدقة واستهداف وزارة الدفاع وبعض القواعد والمواقع العسكرية الأخرى تصعيد كبير .. كون الحوثيين يحققون مكاسب ميدانية في الجوف شرق اليمن وفي بعض أجزاء اليمن”.

وقال مأمون أبو نوار “هذا يجعل السعودية غير آمنة وغير مستقرة لأي استثمار في المستقبل ، وهو تهديد كبير لنظام الدفاع الجوي السعودي ، الذي أشعر أنه ضعيف بعض الشيء لاعتراض مثل هذه الصواريخ.”

وأطلق الحوثيون الثلاثاء طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية على العاصمة السعودية الرياض.

وقال متحدث جيش صنعاء العميد يحيى سريع إن الهجمات استهدفت وزارة الدفاع السعودية والاستخبارات مع قاعدة جوية