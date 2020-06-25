شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجارات عنيفة تهز مدينة مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف قبل قليل محافظة مأرب جراء سقوط صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي على المحافظة.

ونقل "يمن برس" عن مصادر محلية أن دوي إنفجار عنيف هز مدينة مأرب إثر سقوط صاروخ باليستي في حي سكني وسط المدينة.

وأضافت المصادر أن الصاروخ لم يسفر عن وجود أي خسائر حسب المعلومات الأولية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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