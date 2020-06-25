شكرا لبحثكم عن خبر رسميا.. مصر تستقبل اليمنيين على اراضيها مجددا من الشهر المقبل وفق شروط .. أعرفها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بشرى سارة لليمنيين إن شاء الله تعالى إبتداء من الشهر القادم بامكان مواطنينا اليمنيين السفر من اليمن إلى مصر، والكشف الطبي الحراري أثناء الوصول، وهناك إشتراطات صحية تتعلق بالوقاية والتدابير الإحترازية من فيروس كورونا يلزم بها المواطنين من ضمنها لبس الكمامات ... وأيضا إشتراطات تلتزم بها خطوط الطيران ... ونشكر الأشقاء في مصر لإدراجهم اليمن ضمن الدول المسموح دخول رعاياها إلى مصر ... ونأمل من مواطنينا التعاون والإلتزام بالتعليمات المنظمة لذلك . Advertisements ابراهيم الجهمي ملحق شئون المغتربين السفارة اليمنية - القاهرة

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