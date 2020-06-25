الزعتر: إشراف فريق التحالف على وقف النار بأبين سيقلص حجم الإختراقات الإخوانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020

أبين - الخليج 365

اعتبر المحلل السياسي، خالد الزعتر، أن وصول فريق المراقبين التابع للتحالف العربي إلى خطوط التماس في أبين ، بهدف الإشراف على وقف إطلاق النار ، خطوة ستقطع الطريق أمام إستمرارية التلاعب الإخواني تجاه الوفاء بالإلتزامات والتعهدات لتنفيذ إتفاق الرياض".



وكتب الزعتر في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنتقل إتفاق الرياض من مرحلة الوعود والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ على الأرض وذلك مع وصول فريق المراقبين التابع للتحالف إلى خطوط التماس في أبين، للإشراف على وقف إطلاق النار،. وهو ما يقطع الطريق أمام إستمرارية الميليشيات الإخوانية في إستمرارية نهجها السابق بسكب الزيت على النار.

Advertisements

وذكر أن وصل فريق المراقبين التابع للتحالف لخطوط التماس في أبين للإشراف على وقف إطلاق النار يضع الحكومة الشرعية في مأزق فلم يعد من الممكن الإستمرار في إنتهاج السياسة المزدوج القائمة على الإلتزام والتعهد بتنفيذ إتفاق الرياض ومن جهة أخرى غض الطرف عن التحركات الإخوانية المنضوية تحت لواءها

وشدد على أن إشراف فريق المراقبين التابع للتحالف العربي على وقف النار في أبين سيقلص حجم الإختراقات الإخوانية ما يمهد لإجبار الطرف المعرقل وهم الميليشيات الإخوانية للرضوخ للواقع والإلتزام بتنفيذ إتفاق الرياض وبخاصة في شقه العسكري.

واختتم "أي تحركات تهدف لإجهاض او عرقلة إتفاق الرياض يجب أن يكون هدف مشروع للتحالف العربي الذي يعد هو الضامن والمراقب لتنفيذ إتفاق الرياض وهو مأسوف يجبر الطرف الذي لايزال يعول على إستخدام القوة لتغيير حساباته والإدراك بأهمية التسوية السياسية لتوحيد الصف في مواجهة الإرهاب الحوثي