معين عبدالملك يشيد بالدعم الصيني الثابت للشرعية اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالدعم الصيني الثابت للشرعية اليمنية، وما تبديه من حرص على وحدة واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، ومساندتها للجهود الأممية لإحلال السلام وتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء اليوم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ، حيث جرى مناقشة الأوضاع على الساحة الوطنية، وتداعيات المستجدات الأخيرة بما في ذلك جائحة كورونا ورفض مليشيات الحوثي لهدنة وقف اطلاق النار التي أعلنتها الحكومة وتحالف دعم الشرعية استجابة للدعوات الأممية، إضافة الى تنفيذ اتفاق الرياض، والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين إزاء مجمل هذه التطورات، وفقا لوكالة سبا الشرعية.

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وجدد الدكتور معين عبدالملك، التأكيد ان الحكومة تعاملت إيجابيا مع كل فرص السلام، واخرها المقترحات التي قدمها المبعوث الاممي لتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا، لكن مليشيات الحوثي لازالت تقابل ذلك بالمزيد من التعنت والتصعيد واستهداف المدنيين دون ادنى اعتبار لمعاناة اليمنيين.. مشيرا الى الجهود الحثيثة والمحمودة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة للدفع بتنفيذ اتفاق الرياض وما ابدته الحكومة من نوايا جادة في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق.

وتطرق رئيس الوزراء الى الدور المعول على الصين لإسناد جهود الحكومة في التعامل مع جائحة كورونا، وكذا في المجالات الاقتصادية وغيرها.. لافتا الى التحديات الماثلة على ضوء الازمات المركبة المستجدة والجهود المبذولة للتعامل معها.. منوها بالدعم السخي والمستمر للأشقاء في المملكة العربية السعودية في هذا الجانب.

من جانبه، جدد السفير الصيني، موقف بلاده الداعم للشرعية ووحدة واستقرار اليمن، ومساندة الجهود السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، وكذا دعم جهود المبعوث الاممي للتوصل الى حل سياسي.. منوها بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.