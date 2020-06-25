تعز.. لجنة تحديد احتياجات السوق الدوائي تباشر عملها لليوم الثاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020

تعز - الخليج 365

باشرت، لجنة النزول الميداني عملها لليوم الثاني على التوالي، من خلال قيامها بتحديد إحتياجات السوق الدوائي في مدينة تعز بناء على قرار محافظ تعز أ. نبيل شمسان.



ورافق لجنة النزول كلاً من مدير عام مكتب الصحة د. راجح المليكي، ومدير عام الهيئة العليا للأدوية د. محمد الصوفي، للاطلاع على سير عمل اللجنة.

وقال مدير عام مكتب الصحة د. راجح المليكي أن التقارير التي سترفعها اللجنة المكلفة بالنزول الميداني، ستنعكس إيجاباً على مصلحة المواطن، الذي يعاني من الاحتكار وعدم حصول الدواء في الوقت اللازم.

Advertisements

وأشار إلى محاسبة المخالفين للوائح التي أعدتها اللجنة المكلفة بتحديد إحتياجات سوق الدواء، ومنع الاحتكار والمغالة بالأسعار، مشيداً بجهود الفريق الميداني.

من جانبه قال مدير عام الهيئة العليا للأدوية د. محمد الصوفي أن اللجنة ماتزال مستمرة في عملها، حتى تحقيق أهدافها التي وجدت من أجلها.

كما قام بزيارة مخازن تموين الإمداد الطبي بالمحافظة، شاكراً طاقم العمل على التخزين الجيد للدواء.

وأشار إلى ضرورة تقسيم وترتيب المخازن حسب نوع وأهمية الدواء، مطالبًا بوضع آلية منتظمة ومستمرة، لتوزيع الأدوية للمنشآت الحكومية حسب الاحتياج.

ودعا إلى إتخاذ الإجراءات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، للتخزين الجيد للدواء حتى لا يتعرض للإتلاف.