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اطباء بلا حدود تعلن عن وصول 18 طنا من المساعدات الطبيبة إلى عدن لمواجهة كرورنا

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الیوم الخمیس، وصول 18 طنا من المواد الطبیة، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب الیمن)، لاستخدامھا في مواجھة فیروس .

وبحسب ما نشرته المنظمة على صفحتها الرسمية في تويتر فإنه في یوم الثلاثاء الـ ٢٣ من یونیو/حزیران، ھبطت طائرة مستأجرة خاصة بـ “أطباء بلا حدود” في عدن.  شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 

جديد "الخليج 365"

 

 

     

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

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وأضافت أن الطائرة سلمت 18 طناً من الأجھزة والمعدات الطبیة والأدویة، ومعدات الحمایة الشخصیة لاستخدامھا في استجابة أطباء بلا حدود، لتفشي كوفید١٩ في الیمن.

ومنذ العاشر من أبریل الماضي وحتى مساء الاربعاء 24 یونیو، أعلنت الحكومة الشرعیة عن 1015 حالة مصابة بفیروس كورونا، بینھا 274 حالة وفاة، و379 حالة تعاف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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