شكرا لقرائتكم خبر عن اطباء بلا حدود تعلن عن وصول 18 طنا من المساعدات الطبيبة إلى عدن لمواجهة كرورنا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الیوم الخمیس، وصول 18 طنا من المواد الطبیة، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب الیمن)، لاستخدامھا في مواجھة فیروس كورونا.

وبحسب ما نشرته المنظمة على صفحتها الرسمية في تويتر فإنه في یوم الثلاثاء الـ ٢٣ من یونیو/حزیران، ھبطت طائرة مستأجرة خاصة بـ “أطباء بلا حدود” في عدن. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضافت أن الطائرة سلمت 18 طناً من الأجھزة والمعدات الطبیة والأدویة، ومعدات الحمایة الشخصیة لاستخدامھا في استجابة أطباء بلا حدود، لتفشي كوفید١٩ في الیمن.

ومنذ العاشر من أبریل الماضي وحتى مساء الاربعاء 24 یونیو، أعلنت الحكومة الشرعیة عن 1015 حالة مصابة بفیروس كورونا، بینھا 274 حالة وفاة، و379 حالة تعاف.