شكرا لقرائتكم خبر عن محور عتق يشهد تخرج وحدة عسكرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد محور عتق يوم الخميس تخرج دفعة عسكرية جديدة تابعة للمحور. واقيم حفل التخرج بحضور عدد من القيادات العسكرية البارزة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وقدمت الوحدات العسكرية المتخرجة عروضا في فنون القتال.

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