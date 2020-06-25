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محور عتق يشهد تخرج وحدة عسكرية

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شكرا لقرائتكم خبر عن محور عتق يشهد تخرج وحدة عسكرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد محور عتق يوم الخميس تخرج دفعة عسكرية جديدة تابعة للمحور.

واقيم حفل التخرج بحضور عدد من القيادات العسكرية البارزة.  شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 

جديد "الخليج 365"

 

 

     

 

         

 

 

 

 

 

 

 

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وقدمت الوحدات العسكرية المتخرجة عروضا في فنون القتال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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