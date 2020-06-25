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عاجل : انفجارات عنيفة تهز صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي -   شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 

جديد "الخليج 365"

 

 

     

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

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 مع قبل قليل اصوات انفجارات عنيفة ناجمة عن شن طيران التحالف  سبع غارات على مديرية نهم شرق صنعاء.
وأوضح مصدر أن الطيران  استهدف مناطق فرضة نهم والخانق بسبع غارات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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