شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجارات عنيفة تهز صنعاء والان مع التفاصيل

شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements مع قبل قليل اصوات انفجارات عنيفة ناجمة عن شن طيران التحالف سبع غارات على مديرية نهم شرق صنعاء.

وأوضح مصدر أن الطيران استهدف مناطق فرضة نهم والخانق بسبع غارات

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