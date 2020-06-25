شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية المسيلة في المهرة تؤكد دعمها ومساندتها للمجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل
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ديرية المسيلة في المهرة تؤكد دعمها ومساندتها للمجلس الانتقالي الجنوبي
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