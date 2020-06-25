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مديرية المسيلة في المهرة تؤكد دعمها ومساندتها للمجلس الانتقالي الجنوبي

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عدن - ياسمين التهامي -   شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 

جديد "الخليج 365"

 

 

     

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ديرية المسيلة في المهرة تؤكد دعمها ومساندتها للمجلس الانتقالي الجنوبي

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