شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيتم تنفيذ قرارت هادي وماذا سيحصل إن نفذت ... تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الحكومة معين عبد الملك، بتجنيد 3 آلاف جندي في قوام وزارة الداخلية بوادي حضرموت ضمن خطتها للقضاد على الإنفلات الأمني الذي تشهده المحافظة.

وقضت التوجيهات الصادرة عن مكتب رئاسة الجمهورية، الأربعاء، ببدء تنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بتجنيد 3000 فرد من أبناء المحافظة وتأهيلهم لرفد الأجهزة الأمنية في مديريات الوادي والصحراء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وتضمنت التوجيهات اعتماد اعتماد 300 مليون ريال لتنفيذ الخطة الطارئة والعاجلة، لضبط الأمن المرفوعة لوزير الداخلية ورئاسة الوزراء من قبل السلطة المحلية في وادي حضرموت.

وكانت مرجعية قبائل حضرموت، قدمت مؤخراً رؤية مزمّنة لحل الملف الأمني بعد تزايد حالات الاغتيال في المحافظة.

ونصّت الرؤية على البدء الفوري في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتجنيد 3 آلاف مجند من أبناء حضرموت في الأمن خلال مدة أقصاها شهرين على أن يبدأ التسجيل والقبول خلال 10 أيام من تاريخ صدور الرؤية.

وحذرت مرجعية قبائل حضرموت الوادي والصحراء في رسالة وجهتها للرئيس هادي، من خروج الوضع عن السيطرة مالم يتم الاستحابة بشكل سريع وجدي لمطالب حل الملف الأمني.

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