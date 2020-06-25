شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تزوجت أمير كويتي...غادة عبدالرزاق تنشر صوره خليعة برفقة زوجها في شهر العسل (شاهد من هذا الأمير) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بمجرد إنتهائها من تصوير مسلسلها الأخير "سلطانة المعز"، سافرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق لقضاء شهر العسل برفقة زوجها مدير التصوير هيثم زينيتا وذلك في مدينة الجونة. وقالت مصادر أن صناع فيلم "حفلة 9" ينتظرون عودة غادة من الجونة لتحديد موعد استئناف تصوير الفيلم والذي تم تصوير عدد من مشاهده قبل فترة. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • أسد يقترب ببطئ شديد من عشيقتة "اللبوة" وهي نائمة على ظهرها ويقوم بممارس رغبته معها أمام الزوار؟! وعندما استيقظت كانت النهاية صادمة وحدثت مفاجئة لم يتوقعها أحد ! (شاهد الفيديو) • كأنها حورية من الجنة .. تعيين فتاة سعودية بمنصب رفيع بسبب جمالها الخارق ..شاهد الصور • نجمة مسلسل باب الحارية عارية داخل حوض السباحة .. شاهد صور فاضحة تهز الوسط الفني • هل تذكرون الفنانة "حلا الترك" ..شاهدو ماذا فعلت والدتها على سرير النوم بعد ان تخلت على الحجاب .. فيديو وصور فاضحة جدا • شاهد كيف انتقم الله من رامز جلال وزوجته بسبب برنامج المقالب الذي تبثه قناة MBC .. "فيديو" Advertisements • مذيعة قناة الجزيرة علا فارس تتجاوز الحدود بملابس فاضحة ليس لها مثيل ..شاهد عندما يجتمع الجمال والاثارة ..صور • علامات الساعة الكبرى ظهرت اليوم في السعودية امام الاف المسلمين ..شاهد ما الذي حدث .."فيديو" • ‏استعرضت قوامها وانحناءات جسدها لتبهر المتابعين "إيمان العميري" نجمة برنامج ستار أكاديمي تخطف القلوب وتثير متابعيها..(شاهد قوامها). • الفنانة هيفا وهبي تستعرض مفاتنها في الصالة الرياضية بشكل صادم ..شاهد فيديو فاضح • ‏في هذه الأجواء الحارة لابد من التعري .. الفنانة السورية "سلاف فواخرجي" بإطلالة فاضحة كشفت مناطقها الحساسة ..شاهد الصور • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- وكانت غادة قد أعلنت عودتها لزوجها الأسبق هيثم زينيتا في شهر رمضان الماضي، عقب الصلح بينهما، بعد أن كانت انفصلت عنه قبل أعوام قليلة، وهيثم هو مدير تصوير مسلسل غادة "سلطانة المعز" والذي عرض في شهر رمضان، وعادت من خلاله غادة لشخصية المرأة الشعبية.

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