شكرا لبحثكم عن خبر وفاة ركاب قاطرة وسيارة هايلوكس في صدام مروع بطريق طور الراحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وقع حادث مروري مروع الان في طور الباحة بالخط الرابط بين محافظتي عدن وتعز. وقال مصدر محلي ان الحادث ناتج عن تصادم قاطرة وسيارة هيلوكس. Advertisements وتابع قائلا ان كل من فيها انتهى جراء الحادث المروري المروع. ونوه بالقول الاحصائيات الاولية اربعة وفيات .

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