شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. وفاة طفل رضيع في عسيلان شبوة بسبب إبرة التسمم والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أكدت مصادر طبية وفاة طفل متأثراً بحالة تسمّم في مستشفى عسيلان بمحافظة شبوة.
وقالت المصادر أن الطفل عبدالله صالح عبدربه الحارثي توفي اليوم مستشفى عسيلان بسبب عدم وجود إبرة تسمّم.
وأفادت المصادر أن مستشفى عسيلان يفتقر لأبسط الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن إدارة المستشفى لم تتلق أي مساعدات طبية.
الجدير بالذكر أن مديرية عسيلان من أغنى مديريات محافظة شبوة بالنفط، وترفد خزينة المحافظة والدولة بملايين الدولارات، ولم تولي سلطة شبوة الإخوانية القطاع الصحي فيها أدنى إهتمام.
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