الأرصاد يعلن عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020

الخليج 365 - علي كامل

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



وأضاف المركز أن الطقس بشأن المرتفعات الجبلية، طقس صحو الى غائم جزئيا وحار نسبيا نهارا مع تواجد للعوالق الترابية واحتمال تشكل خلايا من السحب الركامية في فترة ما بعد الظهيرة والتي قد يصاحبها هطول امطار متفرقة خاصة المرتفعات الجنوبية الغربية والشمالية الغربية منها وقد تمتد الى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع ،البيضاء وابين.

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وفي المناطق الساحلية، أجواء صحوة الى غائمة جزئيا وشديدة الحرارة مع احتمال تكون السحب الركامية في فترة ما بعد الظهرعلى المناطق الداخلية من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية مع رياح معتدلة الى نشطة السرعة احيانا تصل اقصى سرعة لها 24 عقده مثيرة للغبار والاتربة.

أما المناطق الصحراوية، اجواء شديدة الحرارة ومغبرة نسبيا على صحاري محافظات (المهرة ، حضرموت ، شبوة ، مأرب والجوف ) والرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للأتربة والرمال تصل اقصى سرعة لها 20عقده.

وأرخبيل سقطرى، اجواء غائمة جزئيا ، والرياح الموسمية جنوبية غربية وتتراوح سرعتها ما بين 20- 40عقدة.

ونبه المركز الوطني للارصاد المواطنين في المناطق الصحراوية من الارتفاع في درجات الحرارة نهارا وتدني الرؤية الافقية بسبب العوالق الترابية و كذلك قاطني المناطق الساحلية عموما من الاجواء الحارة والرطبة، الصيادين ومرتادي البحر في ارخبيل سقطرى وفي السواحل الجنوبية والشرقية من الرياح الشديدة وارتفاع الامواج واضطراب البحر، المواطنين في المرتفعات الغربية المتوقع هطول أمطار عليها بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الودية حفاظا على سلامتهم.