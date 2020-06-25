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عدن - ياسمين التهامي - نبوءة خطيرة يطلقها ‘‘فيصل القاسم’’ .. دولة عربية ستختفي من خارطة العالم سيتم احتلالها وسيهجر شعبها "شاهد"





أطلق الإعلامي السوري فيصل القاسم نبوءة خطيرة بشأن دولة عربية ، مؤكدًا أن هناك مؤشرات بأحداث غير جيدة لها. وقال القاسم في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": سيحترق لبنان وسيستنزف وسيتم تهجير شعبه، وربما يواجه سيناريو أسوأ من السوري، كل ذلك مقدمات واضحة المعالم كي يتدخل الضباع الكبار ويرسلوا قواتهم بحجة إنقاذ لبنان...انتظروا الشرطة العسكرية الروسية في شوارع بيروت ذات يوم. وعلى جانب آخر كشف القاسم عن معلومات أخرى وصلته من سوريا بشأن أسماء الأسد. وقال في تغريدة: من مصادري الخاصة حالة استياء غير مسبوقةفي أوساط العلويين من أسماء الأسد.وقد بدؤوا يلفقون عليها بعض القصص،وآخرها أنها من أصل تركماني،لكن أسماء مو شايلة كل العلويين من أرضهن وراح تعمل فقط إللي براسها وإللي مو عاجبو بضرب راسو بقاعدة حميميم.كفو بيت الأخرس أخذوا بثأر كل السنة في سوريا.





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