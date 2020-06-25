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مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020

مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية حيث قصفت القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بالقذائف المدفعية.

 

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وقالت مصادر محلية في الدريهمي أن المليشيات الحوثية قصفت اليوم الخميس القرى السكنية جنوب المديرية بقذائف مدفعية الهاون بشكل همجي.

 

 وأكدت المصادر أن قصفت المليشيات الحوثية سبب حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين والسكان القاطنين في منازلهم..

 يذكر أن مليشيات الحوثي المؤالية لإيران تستمر بجرائمها اليومية بحق المدنيين الأبرياء ،حيث إستشهد الآف الشهداء والجرحى منذ انطلاق الهدنة الأممية في الحديدة.

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