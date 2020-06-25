شكرا لمتابعة خبر عن ’’رسالة عاجلة‘‘ من ‘‘السلطان هيثم بن طارق’’ إلى ’’أمير قطر’’ لن تعجب ‘‘بن سلمان‘‘ و’’بن زايد‘‘ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق ، اليوم الأربعاء ، رسالة عاجلة إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لن تعجب أطراف الأزمة الخليجية، بحسب مراقبين.

وجاءت رسالة السلطان هيثم بن طارق إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، بمناسبة تولي أمير دولة قطر مقاليد الحكم في البلاد، التي تعتبرها السعودية والإمارات؛ انقلابًا ناعمًا.

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وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان ، مع رسالة السلطان هيثم بن طارق إلى تميم بن حمد ، بمناسبة ذكرى توليه الحكم ، والتي تأتي وسط الأزمة الخليجية.

ورأى ناشطون عمانيون أن ‘‘رسالة سلطان عمان‘‘ لن تعجب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ، وحليفه ولي عهد السعودية محمد بن سلمان ، قائدي عملية المقاطعة الخليجية .

وقاد السلطان هيثم بن طارق خلال الفترة الأخيرة حملة لإنهاء الأزمة الخليجية بالتنسيق مع أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، أجرى اتصالات بأمير قطر والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ووفقًا لمراقبين؛ فإن الحليفين ‘‘بن زايد’’ و’’بن سلمان‘‘ عرقلا عملية المصالحة الخليجية، في محاولات حثيثة منهم لتغيير نظام الحكم في قطر على المستوى البعيد، وهو ما رفضته الكويت وسلطنة عمان.