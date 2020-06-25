شكرا لمتابعة خبر عن ”طلاق فنانة شهيرة“ بعد ساعات من زواجها .. بسبب فشل ”العريس” في أتمام العملية الاولة في “ليلة الدخلة“ .. وما حدث لم يخطر على بال أحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعدما صدمت جمهورها بكشفها عن حبها وارتباطها بشاب يصغرها بسنوات ، صدمت الفنانة التركية الشهيرة زرين أوزار 62 عامًا جمهورها مجددًا بإعلانها انفصالها عن الشاب مراد اكينجي، بعد مرور 36 ساعة فقط على زواجهما.

وكانت أوزار تعرضت لهجوم كبير وسخرية بعد كشفها عن قصة حبها وعلاقتها بالشاب مراد، مبررة أن الحب لا يقف أمامه أي عائق، وأن فرق العمر بينهما لا يشكل مشكلة.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

فتاة تحضن أسد وتمضي معه أوقات ممتعة بشكل يومي وعندما حققت رغبتها حدثت لها مفاجأة لم يتوقعها احد

الفنانة المثيرة ”نسرين طافش“ تظهر بإطلالة شبه عارية وسط “حوض السباحة” ... شاهدوا جسدها المثير وهي تنثر قطرات الماء على صدرها البارز

شاهدوا “قناة mbc” تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من “برنامج رامز مجنون رسمي” التي لم يتم اذاعتها في رمضان .. كسر فيها انف “فنانة مصرية شهيرة“ .. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرامز جلال "فيديو"

صراع العروش يشتعل داخل “آل سعود”.. الذراع الاستخباراتية لـ”الأمير محمد بن نايف” يقلب الطاولة على “ولي العهد محمد بن سلمان“

لاول مرة ظهور صاروخي لـ”زوجة ملك الاردن“ ... “الملكة رانيا” تخطف الأنظار وكأنها ”حورية من الجنة” وتقهر كل “أميرات الخليج“ ... "صور"

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

Advertisements

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وبعدما أصرت أوزار على موقفها وقرارها وارتبطت رسميًا بحبيبها اكينجي، اكتشفت بعد مرور ساعات على زواجها، أن زوجها مجرد مُحتال، اعتاد على سرقة النساء الأكبر منه سنًا عن طريق إقناعهن بحبه لهن من أجل سرقة أموالهن ثم ينفصل عنهن، وذلك بمساعدة والدته التي تسهل له التعرف عليهن.

وقامت أوزار على الفور بطلب الانفصال عن زوجها وتقديم شكوى ضده، بحسب عدد من ”المواقع التركية” ، لتكتشف أن هناك العديد من القضايا المرفوعة ضده من زوجاته السابقات اللواتي سرق أموالهن بعد ارتباطه بهن.

وتعاطف الجمهور والمقربون من أوزار معها بالرغم من الانتقادات والسخرية التي تعرضت لها قبل زواجها، متمنين أن تكون قد اكتشفت الأمر مُبكرًا ولم تخسر أموالها بعد.