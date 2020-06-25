شكرا لمتابعة خبر عن عريس يدخل في نوبة بكاء شديدة في ليلة زفافه بعدما رأى عروسه بهذا الشكل .. "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انهار عريس ودخل في نوبة بكاء هيستيرية فور رؤية عروسه بفستان الزفاف ليلة عرسهما.

حيث بدا راندي في البكاء حينما رأى أنجليكا بالفستان الأبيض بصحبة والدها وسط تجمع هائل من المدعوين، وقالت “ديلي ميل” إن راندي وعد عروسه بعدم البكاء ولكنه خلف وعده وظل يبكي بشدة.

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ونشرت "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات على مستوى العالم، وقالت إن العريس الذي يدعى راندي ظهر وهو يبكي بشدة، ويحاول أن يغطي وجهه ولكن دموعه الكثيفة فضحت أمره، وتم تصويره في هذه المناسبة.

المقطع المؤثر كان بسبب رؤية راندي لعروسه أنجليكا، في حفل زفافها الذي عقد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ولم تشر الصحيفة إلى موعد هذا الزفاف.