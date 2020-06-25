شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة لاعب الكرة الشهير "أحمد راضي" تكشف كواليس صــــادمة قبل وفاتة بـ "كورونا" القاتل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الخميس 25 يونيو 2020 01:53 مساءً - خرجت عائلة اللاعب العراقي الراحل أحمد عبد الراضي عن صمتها حيال تدهور حالته الصحية قبل وفاته بفيروس كورونا .

وأكدت أسرته ان الراحل تعرض لإهمال وتقصير منذ بداية تأخر نقله نقله للعاصمة الأردنية عمان فضلاً عن نقص الكادر الطبي والرعاية بالمستشفيات .

وقالت عائلته في تصريحات تليفزيونية ان اعداد الأطباء والممرضين تتناقص عند الساعة الثالثة ظهراً ، وانه تناول جرعات غير منتظمة من العلاج كانت تفقده الوعي .

جديد الخليج 365

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وكشفت انه يوم الوفاة صباحاً لم يجد من يساعده لدخول الحمام فاضطر لنزع جهاز الأكسجين عن وجهه ودخل الحمام وحده وسقط مغشياً عليه وعندما ادركه الأطباء بعد 12 دقيقة حاولو انقاذه لكن بعد فوات الآوان حيث توفي .

كما تحدثت عن بيروقراطية التعامل مع الكابتن الراحل لتجهيز جهاز تنفس صناعي له ،وعدم وجود طبيبة التخذير عند تركيبه وغيره من الإهمال .