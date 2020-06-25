شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هام يصدره الشيخ ياسر العواضي ويكشف مافعله الحوثيين بــ شقيقاته "تفاصيل صــــــــادمة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الخميس 25 يونيو 2020 01:53 مساءً - كشف القيادي المؤتمري البارز الشيخ ياسر العواضي عن قيام الحوثيين بنهب منزله ومنازل أقاربه في العاصمة صنعاء ومديرية ردمان بمحافظة البيضاء. وقال في تغريدة على "تويتر" اليوم الأربعاء، إن الحوثيين يحاولون كذباً تطمين الناس في المناطق القادمين عليها بأن الحرمات مصانه لاتصدقوهم فهم أكذب وأقذر من خلق الله". جديد الخليج 365 Advertisements وأضاف " تمنيت لو اكتفوا بمنزلي وتركوا منازل الناس ومنازل شقيقاتي في صنعاء إلى الآن 35 اقتحموا ونهبوا 35 منزل في ردمان وهكذا يفعلون في كل أرض يدخلونها". وكان الحوثيون أعلنوا الخميس الماضي السيطرة الكاملة على مديرية ردمان بمحافظة البيضاء (وسط البلاد) بعد معارك عنيفة مع رجال القبائل بقيادة الشيخ العواضي استمرت نحو 24 ساعة.

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