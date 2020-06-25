شكرا لقرائتكم خبر عن تحول خطير في موقف ’’السعودية‘‘ ضد ‘‘سلطنة عمان’’ بعد قصف ’’الحوثي للرياض‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ٢٥ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

هاجم كاتب سعودي مُقرَّب من‘‘ ولي عهده’’ بلاده محمد بن سلمان، سلطنة عمان، بسبب القصف الأخير الذي شنه الحوثيون ضد العاصمة السعودية الرياض وأهدافًا عسكرية جنوبي البلاد.

وقال الكاتب خالد الدخيل في تغريدة على حسابه بموقع ‘‘تويتر’’: أدان مجلس التعاون الخليجي صاروخ الحوثيين على السعودية، بريطانيا أدانت أيضًا، وكذلك فرنسا.

واستدرك الدخيل، بقوله: لكن الشقيقة عُمان، وهي شقيقة حقًا، عبَّرت عن أسفها لهذا الاستهداف، والفرق بين الإدانة والأسف واضح، كأن عُمان أرادت بذلك القول بأن بيان مجلس التعاون لا يمثلها. وأثارت التغريدة موجة من الاستياء بين المغردين العمانيين، كون الكاتب خالد الدخيل أحد المقربين من ولي عهد ’’السعودية‘‘، وقريب سفير السعودية في الإمارات تركي الدخيل.

Advertisements

وعلق المغرد العماني أبو نور، بقوله: وما فائدة من أدان ومن تأسف ما الذي يزيد وما الذي يأخر بالنسبة لكم هل يرجع دم مهدور أم يُوقف صاروخ انطلق، كنا لا نتمنى أن تصل الأمور إلى ما آلت إليه نتمنى أن تقف هذه الحروب.

من جانبه، قال سعيد بن ناصر: أخاف الحوثي يدخل الرياض، خمس سنوات ولم تستطيعو إلحاق الهزيمة والنصر على مجموعة، وين عاصفة الحزم وين السهم الذهبي وين الجيش الجرار وين الأسلحة الفتاكة.

وأردف المغرد العماني، بقوله: أكثر دولة في شراء الأسلحة على مستوى الشرق الأوسط، إش دخل عمان يوم أنتم ما كفو للحرب، الله لاقال تدخلون حرب مع إيران.

ويرى مراقبون أن تغريدة الكاتب المقرب من ’’بن سلمان‘‘ تظهر تحولًا خطيرًا في سياسة السعودية تجاه سلطنة عمان، والتي رفضت الأخيرة الدخول في التحالف العسكري باليمن، وطالبت بإنهاء الحرب.