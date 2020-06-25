شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : السعودية والانتقالي تهديدات الأول للأخير بالقصف العنيف إذا لم ينسحب من هذه المحافظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في سقطرى أن القوات السعودية رفضت تسليم ميناء ومطار الجزيرة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي سيطرت على الجزيرة والمؤس

وبحسب المصادر، هددت القوات السعودية، الأربعاء، بقصف قوات الانتقالي بالطيران في حال تقدمها تجاه ميناء ومطار الجزيرة. وتتواجد في جزيرة سقطرى منذ أشهر قوة الواجب السعودية-808 بقيادة العميد عبد الرحمن الحجي.

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وأمس الأول اتهم محافظ جزيرة سقطرى، رمزي محروس، القوات السعودية بأنها سهلت لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، السيطرة على المحافظة.

وسيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الجمعة، على محافظة أرخبيل سقطرى وأعلنت السبت ما أسمته "الإدارة الذاتية" للمحافظة.

ووصفت الحكومة اليمنية، ما قام به المجلس الانتقالي الجنوبي من سيطرة على مؤسسات الدولة في محافظة أرخبيل سقطرى وقصف المدنيين بالاعتداء الغاشم على أبناء الأرخبيل، بالتمرد والانقلاب الواضح على السلطة الشرعية.

سات الحكومية فيها يوم الجمعة الماضي.