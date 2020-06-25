شكرا لمتابعة خبر عن توجيهات رئاسية طارئة بحسم المعركة وهذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة "(هام) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقلت وسائل اعلام تابعة للإصلاح، اليوم الاربعاء، خبراً عن تحقيق قواته في ابين، جنوبي اليمن، تقدم جديد في جبهات القتال يأتي ذلك في وقت عصيب يمر به الحزب سياسيا وعسكريا.

وأوضحت المصادر أن القوات المتمركزة في شقرة تمكنت من التقدم في منطقة بأجدار على تخوم زنجبار. وتشهد ابين منذ يومين اعنف المعارك مع مساعي القوات المحسوبة على الاصلاح حسم معرك.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

فتاة تحضن أسد وتمضي معه أوقات ممتعة بشكل يومي وعندما حققت رغبتها حدثت لها مفاجأة لم يتوقعها احد

الفنانة المثيرة ”نسرين طافش“ تظهر بإطلالة شبه عارية وسط “حوض السباحة” ... شاهدوا جسدها المثير وهي تنثر قطرات الماء على صدرها البارز

شاهدوا “قناة mbc” تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من “برنامج رامز مجنون رسمي” التي لم يتم اذاعتها في رمضان .. كسر فيها انف “فنانة مصرية شهيرة“ .. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرامز جلال "فيديو"

صراع العروش يشتعل داخل “آل سعود”.. الذراع الاستخباراتية لـ”الأمير محمد بن نايف” يقلب الطاولة على “ولي العهد محمد بن سلمان“

لاول مرة ظهور صاروخي لـ”زوجة ملك الاردن“ ... “الملكة رانيا” تخطف الأنظار وكأنها ”حورية من الجنة” وتقهر كل “أميرات الخليج“ ... "صور"

Advertisements

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وافادت المصادر عن وصول تعزيزات كبيرة من مأرب وشبوة اغلبها مسلحين قبليين ودبابات.

وتصاعدت حدة القتال الدائر منذ نحو اربعين يوما مع اعلان التحالف التوصل إلى هدنة بين هادي والانتقالي لوقف النار والشروع بتنفيذ اتفاق الرياض الذي يقضي بتشكيل حكومة جديدة.

ويحاول الاصلاح من خلال تكثيف العمليات في ابين فرض سيطرة على مناطق جديدة تمنحه مناورة سياسية للتمكين في الحكومة الجديدة خصوصا في ظل الهزائم التي منيت بها قواته مؤخرا في سقطرى.