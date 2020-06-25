شكرا لمتابعة خبر عن شاهد محرقة كبرى تلتهم قوات الحوثيين بكامل عتادها العسكري في البيضاء.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت جماعة الحوثي ، خلال الساعات الماضية، لمحرقة جماعية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وتظهر الصور فيها لحظات احتراق مخازن إسحلة و ذخائر وأطقم تحمل عشرات المسلحين من جماعة الحوثي في جبهة قانية.

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وقالت مصادر ميدانية، ان مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات على تجمعات وتعزيزات جماعة الحوثي في جبل "العر" الواقع بعد سوق قانيه.

وأسفر القصف عن مقتل العشرات من عناصر جماعة الحوثي، بالإضافة إلى احتراق عدة آليات عسكرية ومخازن إسحلة في منطقة قانية.

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم الجيش الوطني العميد عبده مجلي، احباط الجيش والمقاومة الشعبية عدة تسللات جماعة الحوثية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء والقضاء على مجاميع المليشيا التي حاولت التسلل إلى سوق قانية وبعض المواقع في الجبهة.

وأوضح أن تلك المواجهات كبدت جماعة الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بالإضافة إلى استعادة أسلحة وذخائر متنوعة من قبضتها.

وخلال الأيام القليلة الماضية، كثف الحوثيون هجومهم على قانية بعد سيطرتهم على مديرية ردمان بمحافظة البيضاء، بعد مواجهات محدودة مع قبائل ال عواض انتهت بإحكام سيطرتهم على المديرية.

وتشن جماعة الحوثي هجوم متواصل منذ أكثر من أسبوعين من عدة محاور في محاولة للتقدم باتجاه مأرب، وهو الهدف الذي أعلنته جماعة وحشدت حشودها لتنفيذه منذ عدة أشهر.