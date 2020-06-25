شكرا لمتابعة خبر عن مفاجأة من العيار الثقيل يفجرها مذيع قناة الجزيرة "فيصل القاسم" ويكشف عن الدولة العربية التي ستحترق ويتم تهجير شعبها واحتلالها؟!لن تصدق من هي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق الإعلامي السوري فيصل القاسم نبوءة خطيرةآ بشأن دولة عربية ، مؤكدًا أن هناك مؤشرات بأحداث غير جيدة لها.

وقال القاسم في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": سيحترق لبنان وسيستنزف وسيتم تهجير شعبه، وربما يواجه سيناريو أسوأ من السوري، كل ذلك مقدمات واضحة المعالم كي يتدخل الضباع الكبار ويرسلوا قواتهم بحجة إنقاذ لبنان...انتظروا الشرطة العسكرية الروسية في شوارع بيروت ذات يوم.

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وعلى جانب آخر كشف القاسم عن معلومات أخرى وصلته من سوريا بشأن أسماء الأسد.

وقال في تغريدة: من مصادري الخاصة حالة استياء غير مسبوقةفي أوساط العلويين من أسماء الأسد.

وقد بدؤوا يلفقون عليها بعض القصص،وآخرها أنها من أصل تركماني،لكن أسماء مو شايلة كل العلويين من أرضهن وراح تعمل فقط إللي براسها وإللي مو عاجبو بضرب راسو بقاعدة حميميم.

كفو بيت الأخرس أخذوا بثأر كل السنة في سوريا.