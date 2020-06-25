شكرا لقرائتكم خبر عن من منا يتذكر نبوءة المفكر "عبدالله النفيسي" المرعبة قبل 20 سنة .. اليوم تتحقق بكامل تفاصيلها "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الخميس 25 يونيو 2020 09:54 صباحاً - قبل عشرون عامًا أي في عام 2000، أجرى الإعلامي في الجزيرة أحمد منصور لقاءً للمفكر الإسلامي والسياسي الكويتي عبد الله النفيسي في برنامج بلا حدود ، والذي تحدث فيه عن بداية التطبيع العلني بين العواصم العربية وإسرائيل.

وحينها تنبأ النفيسي أن الدول الخليجية يصعب عليها أن تتجاسر وترفض طلبا امريكيا لمحاولة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو ما نشاهده اليوم بالفعل.

جديد الخليج 365

وكان النفيسي أيضا قد تنبأ قبل 20 عاما وهو ما تحقق أن ن الأمريكيين قادمون إلي المنطقة ، وسوف يمكثون فيها ، منوها أن مكوثهم يعني تصعيد الإسرائيليين، وتفكيك الحالة الإسلامية.

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وكان النفيسي وقتها قد كون حملة شعبية لمواجهة التطبيع، من خلال مؤتمر شعبي لمواجهة التطبيع، والذي كان يترأس الأمين العام له.

وعن سبب قيامه بذلك، هو ما رآه من بعض العواصم العربية حينها، والتي قامت باستقبال رسمي لعدد من الزعماء اليهود منهم رابين، أشد الكارهين للعرب، وسيمون بيريز منفذ مجزرة قانا.

وقال النفيسي حينها أيضا أن الحالة الإسلامية هي العائق الوحيد للأمريكان ، لذلك فهناك استراتيجية أمريكية بضرورة تفكيك هذه الحالة ، تحت أي مسمي، لافتا إلى أنه يتوقع خلال الأعوام القادمة تضييق الحالة علي كافة الإسلاميين بشتي مسمياتهم وراياتهم في إقليم الخليج والجزيرة العربية..

وتعقيبًا أعاد الإعلامي أحمد منصور اللقاء قائلًا: ” الدكتور عبدالله_النفيسي فى حوار شيق بلا حدود عن أسرار الاختراق الصهيونى لدول الخليج قبل 20 عامًا يكشف تفاصيل ما يجرى اليوم من هرولة بعض الدول الخليجية نحو إسرائيل”.

يذكر أن الأهداف الأساسية لتأسيس المؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع مع إسرائيل، حينها كان يتضمن شرح أهداف إسرائيل للتطبيع مع منطقة الخليج، وكشف حقيقة مطامع إسرائيل في منطقة خيبر بالسعودية، بالإضافة إلى حجم التجارة المتبادلة بين دول الخليج وإسرائيل، ومعرفة الصورة المستقبلية للجهد الشعبي لمقاومة إسرائيل.