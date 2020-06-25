تظاهرة بعدن للمطالبة باطلاق سراح الناشط عبدالفتاح الربيعي "جماجم"

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يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت مدينة كريتر بالعاصمة عدن تظاهرة عصر الاربعاء طالبت باطلاق سراح الناشط في الحراك الجنوبي عبدالفتاح الربيعي "جماجم". وطاف المتظاهرون شوارع المدينة القديمة بكريتر رافعين صور الربيعي ولافتات تطالب باطلاق سراحه. وجاءت التظاهرة تلبية لدعوة اطلقها الحراك الجنوبي في مدينة كريتر. واعتقل الربيعي المشهور بـ"جماجم" قبل اسبوعين على خلفية ارائه المعارضة والمنتقدة للأوضاع في عدن. Advertisements

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