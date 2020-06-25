شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية :حريق هائل يلتهم عدد من المحلات في الجوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شب حريق هائل في محلات بسوق الخضار بسكاكا في منطقة الجوف. ويظهر في الفيديو ارتفاع ألسنة اللهب والدخان نتيجة الحريق وتواجد عدد من سيارات قوات الدفاع المدني التي تباشر الحريق، ولم يتضح بعد أسباب الحريق والخسائر التي نجمت عنه .

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