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صنعاء - ياسمين الخيامي - نهاية ماسأوية ومروعة لشابة عربية بطريقة وحشية لا تخطر على البال..والمفاجئة الصادمة هي سبب مقتلها ومن الذي ارتكب تلك الجريمة النكراء

شهدت منطقة مساكن برزة بالعاصمة السورية دمشق، جريمة صادمة تمثلت في مقتل فتاة على يد أسرتها عقب تعرضها للطلاق مرتين وعدم انجابها أطفالًا.



وقالت وزارة الداخلية التابعة لـ"نظام الأسد": إنه "جرى حبس الفتاة داخل غرفة على سطح أحد المباني على مدار الست سنوات الماضية في ظروف سيئة".

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نهاية ماسأوية ومروعة لشابة عربية بطريقة وحشية لا تخطر على البال..والمفاجئة الصادمة هي سبب مقتلها ومن الذي ارتكب تلك الجريمة النكراء

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وأوضحت أن الضحية "إسراء.ط" من مواليد 1983، وهي خريجة كلية تربية معلم صف، حيث تزوجت مرتين ولم تنجب، وقد عاشت بغرفة مُقفلة بالسلاسل والأقفال.



وأكدت "داخلية الأسد"، أن "الفتاة تعرضت للضرب المبرح بالأدوات الحادة من قبل ذويها قبل حبسها منذ 2014، لمنعها من مغادرة المنزل".

وتعيش مناطق سيطرة نظام الأسد ارتفاعًا في وتيرة الجريمة والاعتداءات في ظل حالة من الفلتان الأمني وغياب القانون.

وشهدت منطقة جرمانا في دمشق مؤخرًا، جريمة قتل طفل على يد والده خنقًا، فيما قتل رجل زوجته وطفليه طعناً قبل أن يحاول الانتحار بريف طرطوس.