شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: بن عديو يوقف تصدير نفط شبوة.. لهذه الأسباب؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وجه محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو قوات الحماية الأمنية بالنشيمة واللواء الثاني بحري بعدم السماح للسفينة التي حملت شحنة نفطية من ميناء النشيمة من مغادرة الميناء.

وقالت مصادر أن المحافظ بن عديو وجه لقوات الحماية الأمنية في ميناء النشيمة على عدم السماح للسفينة بالخروج حتى يتم تحويل كامل حصة محافظة شبوة من مبيعات النفط.

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وأشارت المصادر إلى توجيهات المحافظ بن عديو جاءت أيضا بسبب عدم تحويل خمسة مليار ريال التي وجه بها رئيس الجمهورية لمحافظة شبوة.

ونصت توجيهات المحافظ بعدم تصدير نفط شبوة حتى يتم تنفيذ توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء من قبل وزارة المالية والبنك المركزي لكونهما لم ينفذا التوجيهات بهذا الشان.

وشدد محافظ شبوة بتوجيهات للقوات الأمنية بعدم السماح بخروج السفينة الا بعد تحويل مستحقات المحافظة.