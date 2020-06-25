شكرا لبحثكم عن خبر رغم التباعد الاجتماعي.. كيف ينتقل فيروس كورونا إلى آلاف الأشخاص والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يعد فيروس كورونا أشد عدوى وأكثر فتكًا من الإنفلونزا الشائعة فمن الممكن لشخص واحد أن ينقل العدوى بسهولة إلى أشخاص آخرين دون أن يعرف أنه شخص ناقل للفيروس.

كما يمكن نقل الفيروس بسهولة إلى أشخاص آخرين، يمكن بسهولة تجنب نقله إذا كنت على استعداد للبقاء في المنزل ببساطة عن طريق الجلوس على الأريكة في بيتك، يمكنك إنقاذ الأرواح وفقا لصحيفة vox.

حيث إن الشخص المصاب ينقل الفيروس إلى ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل. ويقول بعض الخبراء إن المتوسط هو ثلاثة، يمكن أن يولد بسرعة كابوسًا للصحة العامة يصيب آلاف الأشخاص.

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ويمكن لشخص واحد تخفيف هذا التأثير من خلال التباعد الاجتماعي وتجنب مكاتب العمل والزحام على السوبر ماركت والأماكن العامة وما إلى ذلك، فيحرم الفرد الفيروس من فرصة إصابة المزيد من الأشخاص.

وقد يستطيع فيروس كورونا الانتقال ونشر العدوى من خلال الأشياء المادية مثل لمس الأدوات أو المنتجات دون الاحتكاك بالشخص المصاب أو التعامل معه فيمكن أن يرسل المصاب العدوى من خلال مشتريات أو لمس المقابض والمصعد والسلالم الكهربائية.

وقالت صحيفة vox فى تقريرها إن الفيروس التاجي أكثر عدوى من الإنفلونزا الشائعة.