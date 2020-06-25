شكرا لمتابعة خبر عن عاجل:شاهد صورة نادرة للرئيس الراحل صالح قبل توليه الحكم وهو حافي القدمين وفقير لا يجد قيمة الاكل ومظهره كالشحات ( صورة نادرة لم يسبق ان راها احد ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:شاهد صورة نادرة للرئيس الراحل صالح قبل توليه الحكم وهو حافي القدمين وفقير لا يجد قيمة الاكل ومظهره كالشحات ( صورة نادرة لم يسبق ان راها احد )

2020/06/25 الساعة 04:52 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:شاهد صورة نادرة للرئيس الراحل صالح قبل توليه الحكم وهو حافي القدمين وفقير لا يجد قيمة الاكل ومظهره كالشحات ( صورة نادرة لم يسبق ان راها احد ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.