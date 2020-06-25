شكرا لبحثكم عن خبر ظهور مفاجئ لقائد ألوية الدعم والإسناد في جبهات القتال بأبين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
ظهر بشكل مفاجئ قائد ألوية الدعم والإسناد العميد محسن الوالي اليوم في جبهة الشيخ سالم بمحافظة أبين.
وظهر العميد الوالي برفقة لجنة من التحالف لمراقبة وقف اطلاق النار بين قوات الجيش وقوات المجلس الانتقالي.
وهذا الظهور يعد الاول لقائد ألوية الدعم والإسناد في جبهات القتال في أبين منذ اندلاع الاشتباكات قبل حوالي شهرين بين الجيش التابع للحكومة وقوات المجلس الانتقالي.
ويعد الوالي من أبرز القيادات الأمنية في الساحة الجنوبية ويقود ألوية الدعم والإسناد التي تشكل فصيلا قويا يتبع المجلس الانتقالي الجنوبي.
وتشارك قوات من ألوية الدعم والإسناد في المعارك التي تخوضها قوات الانتقالي ضد الجيش التابع للحكومة الشرعية بمحافظة أبين.
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور مفاجئ لقائد ألوية الدعم والإسناد في جبهات القتال بأبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.