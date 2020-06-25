شكرا لبحثكم عن خبر ظهور مفاجئ لقائد ألوية الدعم والإسناد في جبهات القتال بأبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ظهر بشكل مفاجئ قائد ألوية الدعم والإسناد العميد محسن الوالي اليوم في جبهة الشيخ سالم بمحافظة أبين.

وظهر العميد الوالي برفقة لجنة من التحالف لمراقبة وقف اطلاق النار بين قوات الجيش وقوات المجلس الانتقالي.

Advertisements

وهذا الظهور يعد الاول لقائد ألوية الدعم والإسناد في جبهات القتال في أبين منذ اندلاع الاشتباكات قبل حوالي شهرين بين الجيش التابع للحكومة وقوات المجلس الانتقالي.

ويعد الوالي من أبرز القيادات الأمنية في الساحة الجنوبية ويقود ألوية الدعم والإسناد التي تشكل فصيلا قويا يتبع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتشارك قوات من ألوية الدعم والإسناد في المعارك التي تخوضها قوات الانتقالي ضد الجيش التابع للحكومة الشرعية بمحافظة أبين.