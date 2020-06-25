شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الصورة النادرة من مذكرات الرئيس علي عبدالله صالح عندما كان يعمل حافيا في مقهى بصنعاء القديمة قبل ثورة 26 سبتمبر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نشرت ، امس ، صورة نادرة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وهو داخل مقهاية بوسط العاصمة صنعاء ، يتناول الشيشة القديمة وحيداً.

وتعود الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى العام 1958م قبل قيام ثورة 26 سبتمبر باربع سنوات ، أي قبل وصوله إلى سدة الحكم بعشرين عاما.

وتظهر الصورة ، صالح وهو فوق بقايا كرسي من الحديد بقدمين حافيين .. وجسد هزيل وعينين تنظران إلى الأفق البعيد بذهن شارد ...

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وبحسب مسؤولين حكوميين سابقين فإن علي عبدالله صالح، كان يعمل في ذلك الحين في سوق المخلاص بصنعاء القديمة .. إلى جانب العمل من حين لآخر في المقهاية التي التقطت له الصورة المرفقة فيها .

وقالوا لـ " أحداث نت " أن الصورة المتداولة نشرها صالح في مذكرتها ، وتحديدا في الصفحة 165 من المذكرات.