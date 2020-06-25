شكرا لمتابعة خبر عن دولة عظمى : تكشف عن الحل الشامل والوحيد لإنهاء الصراع المستمر ست سنوات في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت جمهورية فرنسا أن استئناف المناقشات حول اتفاق سياسي شامل يعد الحل الحقيقي الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن المستمر منذ اكثر من ست سنوات.

وجددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، دعم بلادها لجهود الأمم المتحدة باتجاه ايجاد حل سياسي شامل في اليمن.

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وأدانت المتحدث الفرنسية الهجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بدون طيار التي أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه السعودية، مشيرة إلى أن الهجمات التي استهدفت عمداً المناطق المدنية تشكل هجوماً جديداً على أمن المملكة واستقرار المنطقة.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين صنعاء العاصمة في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.