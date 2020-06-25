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صنعاء - ياسمين الخيامي - ولي عهد ابو ظبي يتلقى رسالة سعودية عاجلة "ضيفك يا بن زايد اساء لنا" والامارات ترفض المغامرة بعلاقتها مع السعودية وتطرد هاني بن بريك من اراضيها

2020/06/25 الساعة 04:27 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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