شكرا لبحثكم عن خبر قيادي في الانتقالي: اذا تحولت السعودية من حاكم الى حكم سيتدخل من هو اكبر واقوى منها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لمح قيادي في المجلس الانتقالي الى امكانية استعانة المجلس بقوى دولية اخرى في جنوب اليمن بدلا عن السعودية. Advertisements وقال القيادي علي الشيبه ناصر ان تحول السعودية من حاكم الى حكم وبعض الاحيان متفرج سيدفع اطراف اخرى اكبر واقوى للتدخل. وأضاف بالقول:"اذا السعودية تحولت في الجنوب من حاكم الى حكم واحيانا الى متفرج واذا عادت هذه المره الى متفرج والعالم يراقبها فحتما سيتدخل حكم آخر اكبر واقوى منها!؟!؟!؟

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