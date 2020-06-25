شكرا لبحثكم عن خبر بعد العلم السعودي والاماراتي واليمني والجنوب علم جديد يظهر.. معركة اعلام في سقطرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشهد جزيرة سقطرى معركة من نوع اخر منذ اشهر تعاظمت مؤخرا. والمعركة هذه معركة اعلام بين الاطراف المختلفة. Advertisements وبعد اشهر على رفع اعلام السعودية والامارات واليمن والجنوب فوجى الاهالي برفع علم جديد. والعلم الجديد الذي تم رفعه هو علم السلطنة المهرية. وباتت الفعاليات الجماهيرية في سقطرى ومناطق اخرى في جنوب اليمن ساحة لرفع اعلام متعددة ومختلفة.

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