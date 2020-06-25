شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو: شاهد لحظات مصرع 8 من عناصر مليشيات الحوثي بينهم قناص في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي 8 من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم الإربعاء، جراء محاولة تسلل فاشلة صوب المناطق المحررة جنوب الحديدة .

وأفاد المركز الاعلامي لألوية العمالقة بأن وحدات الإستطلاع رصدت 8 عناصر بينهم قناص ومساعد قناص منلمليشيات الحوثي لحظة تسللها من جهة خط زبيد الى مزارع نخيل قريبة من خطوط التماس شرق منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا وسرعان ماتم التعامل معهم من قبل ابطال القوات المشتركة.

واكد المركز أن وحدة مكافحة القناصة التابعة للقوات المشتركة تعاملت مع القناص الحوثي وأردته قتيلا قبل أن يكمل تمركزه بين النخيل ،كما تم التعامل بنجاح مع بقية العناصر الذين حاولوا الفرار.

يشار الى أن العشرات من بقايا جيوب المليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية غير ذات قيمة عسكرية جنوب التحيتا، وتعزيزات من جهة زبيد، لقوا مصرعهم وجرح اخرون خلال الإسبوعين الماضيين جراء محاولات تسلل فاشلة ضمن خروقاتهم المتواصلة لإتفاق وقف إطلاق النار