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هادي يستدعي قيادات الشرعية الى الرياض والارياني يكشف الاسباب

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

قال وزير الإعلام اليمني " معمر الارياني " انه في إطار المشاورات التي يجريها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي،والجهود التي يبذلها الاشقاء في المملكة العربية لتنفيذ اتفاق الرياض ، يصل مساء اليوم " امس الاربعاء" الى العاصمة السعودية الرياض .

وقال " الإرياني " ان رئيس مجلس النواب ونوابه، ومستشارو الرئيس عبدربه منصور هادي ، ورؤساء الكتل البرلمانية، وقيادات الاحزاب والمكونات السياسية من الشخصيات التي ستصل اليوم "امس".

ويأمل في هذا اللقاء الوصول إلى تنفيذ فعلي لإتفاق الرياض .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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