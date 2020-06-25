شكرا لبحثكم عن خبر هادي يستدعي قيادات الشرعية الى الرياض والارياني يكشف الاسباب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال وزير الإعلام اليمني " معمر الارياني " انه في إطار المشاورات التي يجريها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي،والجهود التي يبذلها الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض ، يصل مساء اليوم " امس الاربعاء" الى العاصمة السعودية الرياض .
وقال " الإرياني " ان رئيس مجلس النواب ونوابه، ومستشارو الرئيس عبدربه منصور هادي ، ورؤساء الكتل البرلمانية، وقيادات الاحزاب والمكونات السياسية من الشخصيات التي ستصل اليوم "امس".
ويأمل في هذا اللقاء الوصول إلى تنفيذ فعلي لإتفاق الرياض .
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