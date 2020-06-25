شكرا لبحثكم عن خبر توقعات بتغيرات تشهدها المحافظات اليمنية خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للارصاد ان تشهد حالة الطقس في البلاد خلال الاربع والعشرين ساعة القادمة جملة من المتغيرات، فتشهد المناطق الجبلية طقس حار نسبيا نهارا مع تواجد للعوالق الترابية. مع احتمال تشكل خلايا من السحب الركامية في فترة ما بعد الظهيرة، و التي قد يصاحبها هطول امطار متفرقة خاصة على المرتفعات الجنوبية الغربية منها، و قد تمتد الى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (الضالع, لحج، أبين).

ويكون الطقس في المناطق الساحلية طقس شديد الحرارة و رطب، صحو إلى غائم جزئيا.و احتمال تكون السحب الركامية في فترة ما بعد الظهرعلى المناطق الداخلية من السواحل الجنوبية و الغربية.فيما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا تصل اقصى سرعة لها 24 عقدة، مثيرة للغبار و الاتربة.

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وتشهد المناطق الصحراوية طقس شديد الحرارة و مغبر نسبيا على صحاري محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف). وتكون الرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة و الرمال، تصل اقصى سرعة لها 20عقدة.

أمل أرخبيل سقطرى سيكون الطقس غائم جزئيا بشكل عام. و الرياح الموسمية جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين (20- 35) عقدة.