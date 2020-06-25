شكرا لمتابعة خبر عن رفع علم رابع بحنب العالم اليمني والسعودي والاماراتي في سقطرى بعد أيام من سيطرة الانتقالي على الجزيرة ما قصة هذا العلم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نظمت مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، امس الأربعاء، فعالية لانضمام قوات جديدة إلى الانتقالي، وذلك بعد خمسة أيام من سيطرة الانتقالي على الجزيرة.

ورفع انصار الانتقالي في الفعالية علم دولة جديد إلى جوار علم الإنفصال الخاص بدولة الجنوب العربي.

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والعلم الجديد الظاهر في الصورة تابع لـ السلطنة العفرارية التي قضت عليها دولة الجنوب، وهي سلطنة سابقة في جنوب شبه الجزيرة العربية، شملت تاريخياً المهرة وجزيرة سقطرى.

ورفع علم سلطنة آل عفرار في الفعالية بمناسبة إنضمام قوات تابعة ل عبدالله بن عفرار إلى المجلس الانتقالي.

والسلطنة العفرارية كان يحكمها أسرة بنو عفرار من قبيلة المهرة حتى عام 1886 أصبحت السلطنة محمية بريطانية ثم جزءاً من محمية عدن.

وفي عام 1967 تم إلغاء السلطنة، وأصبحت جزءاً من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي توحدت مع اليمن الشمالي في عام 1990 لتصبح الجمهورية اليمنية.

وحذر مراقبون من عودة الصراع القديم وصراع مرتقب بين الانتقالي وبنو عفرار ، وذلك من خلال دعم وتحرك رأفت الثقلي و عبدالله بن عفرار بأطماع قديمة بهدف استعادة السلطنة العفرارية .

والأثنين الماضي، أصدر ما يعرف بالمجلس الانتقالي، قراراً بتكليف رأفت الثقلي رئيس لما يسمى بـالإدارة الذاتية في سقطرى، وذلك بعد أيام من إحكام قواته المدعومة من الإمارات سيطرتها على محافظة الأرخبيل بشكل كامل.